Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Yaroslav Rakitsky bitiyor

Başkan Fikret Orman, stoperdeki 1 numaralı hedefi Yaroslav Rakitsky için görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Beşiktaş rakamı 3.5-4 milyon Euro’ya kadar çıkartırken, Shakhtar Donetsk’in inadı kırılıyor.

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Yıllardır stoper sorununa bir çare bulamayan ve geçici çözümlerle ilerlemeye çalışan Beşiktaş bu krizi kökünden bitirmek için arayışlara başlamıştı. Başkan Fikret Orman, 4 kez canlı olarak izlediği Yaroslav Rakitsky’de kesin karar kıldı.

27 yaşındaki stoperi çok beğenen ve teknik direktör Şenol Güneş’ten de olumlu rapor alan Orman, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, “5 senedir savunmada sıkıntı var. Bu sefer alıyorsak en iyisini alalım” demişti. Rakitsky konusunda Shakhtar Donetsk ile kıran kırana pazarlık yapan Başkan Orman, fiyatı 3.5-4 milyon Euro’ya kadar çıkarttı. Sezon sonunda bitecek UEFA kısıtlaması nedeniyle oyuncuyu ilk etapta kiralık gibi gösterecek olan Beşiktaş, sezon bitiminde ise paranın tamamını ödeyecek. 

6 milyona düştüler

En başta kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Shakhtar’ın inadı kırılırken, Ukrayna temsilcisi 6 milyon Euro’ya kadar indi. Beşiktaş, 11 sene Shakhtar’ı çalıştıran eski hocası Lucescu’yu da devreye sokarken, transferi kısa zamanda bitirmek için tüm kozları oynuyor. 
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Yaroslav Rakitsky bitiyor