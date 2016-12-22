Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Şeyh'ten Arsene Wenger'e dev teklif

20 yıldır menajerlik koltuğuna oturduğu kulübü Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Arsene Wenger için dev ülkesinden teklif geldi. Fransız devi Paris Saint Germain, Wenger'i yeni hocası yapmak için kolları sıvadı.

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İddiaya göre PSG, 67 yaşındaki teknik adamla 10 milyon pound karşılığında anlaşmak istiyor. Arap sermayesiyle günden güne büyüyen Parizyenler, özellikle son 5 senede kulübe katılan Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi ve David Beckham gibi isimlerin yanı sıra deneyimli hoca Laurent Blanc'la başarıdan başarıya koştu.

Blanc yönetiminin her sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu kucaklayan ama Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden öteye gidemeyen PSG, Avrupa kulvarında Arsene Wenger ile adını finale yazdırmak istiyor.

Ligin 19. haftasında 39 puanla 3. sırada bulunan Parizyenler, sezon başında kulübün başına gelen Unai Emery'nin hizmetinden memnun değil. Son 5 yılda 2 kez Wenger'in kapısını çalan PSG'nin başkanı Şeyh bin Khelaifi, bu sefer Fransız teknik adamdan istediği cevabı duymayı ümit ediyor.

Büke Narin/Fanatik.com.tr
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Avrupa'dan Futbol
Şeyh'ten Arsene Wenger'e dev teklif