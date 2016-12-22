Seramiksan geç açıldı Seramiksan, sezon sonunda baraj etabı oynayacak son 4 takım arasında yer almasına rağmen, son haftalarda yakaladığı çıkışla umut verdi.

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son maçında evinde Çanakkale Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 mağlup eden Seramiksan, sezon sonunda baraj etabı oynayacak son 4 takım arasında yer almasına rağmen, son haftalarda yakaladığı çıkışla umut verdi. İlk 7 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaratan Seramiksan, son 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı.Seramiksan, Eczacıbaşı ve İdmanocağı'ndan sonra Çanakkale Belediyespor önünde de galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı.



Seramiksan, cumartesi günü Kupa Voley'de ilk turda eşleştiği Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek. Rövanş, 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanacak. Kupada final maçları 15-17 Ocak'ta Ankara'da oynanacak.



DHA