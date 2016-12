Şehitlere saygı maçında kazanan Türkiye... Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesi, bu akşam Spor Toto Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılımıyla "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesi özel anlara sahne oldu.

İlişkili Haber

Yardım maçına gidecek futbolcular ve teknik adamlar belli oldu

Stat çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kesilen yolların başlarına ekip arabalarının yanı sıra tomaların da olduğu görüldü. 3 değişik noktada önlem. Stada girmek için yapılan 3 ayrı güvenlik noktasında da üst araması yapıldı. Ayrıca kimlik kontrolü de geçekleştirildi.Son güvenlik noktasına gelindiğinde üst araması ve kimlik kontrolünün gerçekleşeceği bölgede yaşanan olay dikkat çekti. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Ahmet Nur Çebi kimlik ve üst araması yapılacağı yerden geçmek istedii. Ancak görevliler üst araması yapılacağını söyleyince Çebi ‘’ Beni tanımıyor musun?’’ dedi. Yanındaki kulüp çalışanı ise yöneticimiz dedi. Ancak görevli ‘Hayır tanımıyorum Herkes kontrolden geçecek’’ diyerek kimliğini istedi.Polis, asker ve Cumburbaşkanlığı özel korumaları ayrıca sivil polisler bir arada çalışarak güvenliği sağladı.Maç öncesi sabaha Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş beraber sahaya çıkarken uzun süre de sohbet ettiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı" öncesi Vodafone Arena’da yaptığı açıklamada tek millet vurgusu yaptı.Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesi, bu akşam Spor Toto Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılımıyla "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in koordinasyonunda Vodafone Arena’da yapılacak maç öncesi Kuran-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Erdoğan, "Sevgili İstanbullular. Değerli polis kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37’si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Önceki gece de Ankara’da Rus Elçi’si Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye’de El Bab’da 15 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ’lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü" dedi.Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi."Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.Vodafone Arena'da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi.Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena'da başladı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise "Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne" yazısına yer verildiSpor Toto Süper Lig'in 18 takımından toplam 41 futbolcu, yardım maçında forma giydi. Bütün Süper Lig takımlarının futbolcu gönderdiği organizasyonda, 21 Türk, 18 de yabancı futbolcu yer aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, maçta forma giymemesine rağmen organizasyona katıldı. "Şehitlere Saygı Maçı"nda yerli futbolcular kırmızı, yabancı oyuncular da beyaz renkli formayla mücadele etti.Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı. Organizasyona katılan bütün futbolcular, seremoniye çocuklarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seremonide, bakanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek Erdoğan, fotoğraf çektirdi."Şehitlere Saygı Maçı"nı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Türkiye'nin uluslararası arenada en kariyerli hakemi Çakır, bu önemli gecede düdük çalarak organizasyona destek oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.Organizasyon da yer alan bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Karşılaşmada Yerli Yıldızlar Takımının gollerini , 23. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 35. dakikada Selçuk Şahin, 43. dakikada Mehmet Akyüz ve 51. dakikada Selçuk İnan attı. Yabancı Yıldızlar Takımının gollerini ise 37. dakikada Josef de Souza, 48 ve 52. dakikalarda Kweuke attı.Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, "asker selamı" verdi. İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti. Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.Organizasyondan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan milli futbolcu, şehit aileleri için iyi bir bağış toplandığını vurguladı.Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonda yer aldıklarını aktaran Selçuk İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif etti. Federasyonumuzla biz futbolcular, hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler, şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi, yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ise çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabii ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz, bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat oynadı. Bence her şey çok güzel gitti."