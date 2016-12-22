'Sakho'yu alalım, bu iş çözülsün!'

Yöneticiler sıcak bakıyor
Hollandalı hocanın bu yöndeki düşüncesini yöneticilere ilettiği de gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı idareciler de bu fikre soğuk bakmıyor. Sakho kısa bir süre önce de Galatasaray’ın gündemine gelmiş, ancak çok sayıda talibinin bulunması nedeniyle transfer rafa kaldırılmıştı.
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Galatasaray transfer haberleri (22 Aralık Perşembe)
Liverpool’dan ayrılmak istiyor
Yönetim bu hafta içinde Sakho konusunda bir kez daha nabız yoklamaya hazırlanıyor. Liverpool’un yedek takımıyla maçlara çıkmaya devam eden 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, doping testi pozitif çıktığı için UEFA’dan men cezası almıştı. Ardından hocası Klopp’la da sorunlar yaşayan Sakho, devre arasında Liverpool’dan ayrılmak istiyor.
En iyi ihtimalle kiralık
Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı kullanarak oyuncuyu kiralamaya çalışacak. 26 yaşındaki futbolcunun İngiltere dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ifade edilse de, yönetim temaslarda bulunacak. Yarım sezon için Sakho’ya 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı öğrenildi.
Metin Karabaş
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