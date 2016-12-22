Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Milli sporcular, EYOF’ta ilk madalya için ter dökecek

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yaptığı seçmeler sonucunda oluşturulan Alp Disiplini Milli Takımı sporcuları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış festivali’nde (EYOF), derece elde ederek ülkeye ilk madalyayı kazandırmayı amaçlıyor.

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TKF, Erzurum’da 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak EYOF için Türkiye ile Avusturya’da kondisyon ve kayaklı çalışma kampları gerçekleştirdi. Bu kampların ardından TKF tarafından yapılan seçmelerde erkeklerde Ayhan Aybaran Ocak, Can Bostan, Kaan Şamgul ve Berkin Usta, kadınlarda ise Tayra Tunca, Sıla Kara, Pelin Tamer ve Dila Çakmak Alp Disiplini Milli Takımı’na seçildi.

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren milli takım sporcuları, 2017 EYOF’ta dereceler elde ederek madalya kazanmak için çaba gösterecek.

Kıyıcı: "Madalya almak hepimizin isteği"

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum’da yapılacak EYOF’a ülke olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Alp disiplininde EYOF’a katılacak sporcuları yaptıkları seçmeler sonucunda belirlediklerini belirten Kıyıcı, "Erzurum’da 4 gün süren FIS Anatolian Cup’ta sporcularımız puan almak için mücadele etti. Türkiye’nin her tarafından sporcular var takımda. İyi bir ekip seçtik ve yazdan beri çalıştırıyoruz. " diye konuştu.

Türkiye’nin bugüne kadar EYOF’ta madalya kazanmadığını ancak önlerindeki organizasyonda madalya almak için piste çıkacaklarını anlatan Kıyıcı, şöyle devam etti:

"Madalya almak tabi ki hepimizin isteği ama bu çok zor bir branş. Sporcularımız çok iyi bir günlerinde olursa, koşulları da yaşarlarsa en iyi sonucu alacağımıza eminim. Sporcularımızı 5 branşta yarıştıracağız. Alp disiplini, kayakla atlama, biatlon, snowboard ve kayaklı koşu da varız. Bunların birinden bir madalya çıkaracağımızdan eminiz. Sporcular eğitim ve sosyal hayatlarından fedakarlık ediyorlar. Aileler yine aynı şekilde çocuklarını destekliyor. Bu organizasyonun ülkemiz adına çok önemli olduğunu, gençliğe hitap ettiğini biliyoruz. Burada da  gençliğimize örnek olacak iyi nesiller yetiştirmek için örnek sporcuları yarıştıracağız. İnşallah madalya alacağız  diye ümit ediyorum."

"İyi bir kamp dönemi geçirdik"

Milli kayakçı Ayhan Aybaran Ocak da Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları’na, 3 ay boyunca kondisyon testleri ile yurt içi ve yurt dışı kamplar yaparak hazırlandıklarını anlattı.

Türkiye’yi kış oyunlarında en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren milli sporcu, "Hocalarımızın gözetiminde uzun bir kamp programından geçerek seçmeye girdik ve takımımız belirlendi. Türkiye’yi kış oyunlarında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. EYOF’ta benim hedefim en az ilk 20’ye girmek. Diğer takım arkadaşlarım da bunu planlıyor. Elimizden gelen her şeyi yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı Milli kayakçı Tayra Tunca ise yaz aylarında hem kondisyon hem de kayaklı antrenmanlar  yaptıklarını ve yurt dışına giderek çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

AA
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Milli sporcular, EYOF’ta ilk madalya için ter dökecek