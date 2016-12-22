Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Metin Albayrak: Aboubakar'ı istemezsek almayız

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi. Albayrak, “Bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Sezon sonunda istemezsek almayız” dedi.

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Sezon başında Portekiz devi Porto’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı. Takımın Alman golcüsü Mario Gomez’in yerine Kartal’a kazandırılan Kamerunlu futbolcu, 13 lig maçında sadece 2 kez rakip fileleri havalandırarak teknik direktör Şenol Güneş’i hayal kırıklığına uğrattı.

Önceki akşam Boluspor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına da ilk 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste kaçırdığı pozisyonlar sebebiyle yine eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, özellikle Twitter üzerinden Aboubakar’ı eleştiri yağmuruna tutarken bu futbolcuyla ilgili olarak bir açıklama da Beşiktaş Yönetimi’nden geldi.

Opsiyonu 10 milyon Euro

FANATİK’e konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Metin Albayrak, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Sezon başında yapılan imza töreninde Başkan Fikret Orman’ın yaptığı, “Aboubakar’ı kiraladık ama 4 yıllık anlaşmamızı şimdiden yaptık. 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var” sözlerine açıklık getiren Albayrak, “Aboubakar’ın bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Başkan, bu opsiyonu almamız halinde 4 senelik kontratımız olduğunu belirtmişti. Sezon sonunda durumuna bakarız, istemezsek almayız” ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan/ÖZEL
 
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Metin Albayrak: Aboubakar'ı istemezsek almayız