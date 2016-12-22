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Luiz Adriano elden kaçıyor!

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Luiz Adriano'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri, Spartak Moskova iddialarına yeşil ışık yaktı.

22 Aralık 2016, Perşembe 14:08 Yorum Yaz
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Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan, hatta oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli'nin İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Luiz Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2015 yılında 8 milyon Euro'ya transfer olduğu Milan'da yeteri kadar şans bulamayan ve bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Brezilyalı golcünün, devre arasında Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Vigorelli çıkan iddiaları yalanlamazken, Luiz Adriano'nun Rusya Ligi'nde yeniden 'star' kategorisine çıkabileceğini söyledi.
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Shakhtar Donetsk'teki tecrübesinin Rus Ligi'ne uyum sorunu yaşamasına engel olacağını belirten menajer Vigorelli, ''Luiz Adriano sadece Spartak için değil, Rus futbolu için çok önemli bir imza olur. Rusya Ligi'nde yeniden yıldız kategorisine girer. Ukrayna yılları da Rusya'ya uyumunu kolaylaştırır'' dedi.



'Onu transfer etmek aptallık'

Öte yandan Yaya Toure'nin menajerliğini yapan Dimitri Seluk, Luiz Adriano hakkında ağır sözler söyledi. Seluk, Brezilyalı futbolcuyu ''Tam bir aptal'' olarak nitelerken, ''Onu transfer eden takımda aptallık yapmış olur. Bu sezon sadece 120 dakika oynamış bir oyuncuya neden milyonlar vereceksiniz ki! Onu Shakhtar yıllarından da tanıyorum. Onlar bir oyuncuyu 30-40 milyon Euro'ya satar. Halbuki Adriano'yu sadece 8 milyona elden çıkardılar. Adriano yalnızca açık alan oyuncusu. Spartak gibi büyük takımlarda oynayacak bir oyuncu değil. Onu ödeyeceğiniz para, sokağa atılmış paradır'' ifadelerini kullandı.

Tolga Kaplan / fanatik.com.tr
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Luiz Adriano elden kaçıyor!