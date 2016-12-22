Gaziantepspor kafilesi yolda kaldı! Hafta sonu Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Gaziantepspor'da takım kafilesi Adana'ya hareket ederken, kötü hava şartları nedeniyle yolda kaldı.

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Süper Lig'de cumartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor'da aksilikler bitmiyor.Yaklaşık 3 gündür kar nedeniyle antrenman yapamayan Kırmızı-Siyahlı ekip 2. şoku Adana yolculuğu sırasında yaşadı.Kötü hava şartları nedeniyle Adana'dan İstanbul'a gelecek Gaziantepspor kafilesi, otobüsle yapılan Adana yolculuğu sırasında yoğun kar yağışının kurbanı oldu ve yolda kaldı.Gaziantep'te hayatı durdurma noktasına gelen hava muhalefeti, Büyükşehir Gaziantep'le karşılaşacak olan Eskişehirspor'u da vurmuş, kafileyi taşıyacak uçak kötü hava şartları nedeniyle dün gündüz saatlerindeki seferini gerçekleştirememişti.