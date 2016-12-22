EYOF maskotunun ismi "Karbeyaz" oldu! Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) maskotunun ismi belli oldu. Halka açık yapılan oylama sonunda vatandaşlar Karbeyaz ismini seçti.

Avrupa’nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum’un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) simgesi olan maskotun ismi belli oldu.

İnternet üzerinden yapılan oylamanın ardından, 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak EYOF 2017 Erzurum’un maskotunun ismi ‘Karbeyaz’ seçildi.

Birinci seçilen Karbeyaz; Caan, Poyraz ve Canbala isimleri ile girdiği yarışta oyların yüzde 36’sını aldı.



Karbeyaz hakkında



Erzurum'da Palandöken'e rengini veren Karbeyaz bu kez EYOF 2017 Erzurum'daki sevimli dostumuzun ismini veriyor.



Bereketin simgesi kar ile umudun ve barışın rengi beyaz el ele verip, EYOF 2017 Erzurum’daki sevimli maskotumuzaKarbeyaz adını verdi.



