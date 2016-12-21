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Sigthorsson'dan şaka gibi açıklama!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'tan kiraladığı ancak İzlanda Milli Takımı'nda sakatlandığı için henüz sarı kırmızılı formayı giyemeyen Kolbeinn Sigthorrson'dan şaka gibi bir açıklama geldi.

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:28 Yorum Yaz
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Galatasaray'ın Nantes'tan büyük umutlarla kiraladığı ama sezon başındaki sakatlığı yüzünden sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson konuştu.

Sigthorsson "Haftaya seni sahada görecek miyiz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "Haftaya mı? Üç aydır top oynamadım. Daha yeni idmanlara başladım. Takımla aynı seviyeye gelmem doğal olarak zaman alacak. Ama kesin bir tarih vermem gerekirse önümüzdeki ay sahada olacağım."

Sarı kırmızılı yönetim, Nantes'a 350 bin Euro az ödeme yapılacağı için Sigthorsson'un sözleşmesini devre arasında feshetmeyi düşünüyor. Ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu konuda kararsız olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Sabah
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Sigthorsson'dan şaka gibi açıklama!