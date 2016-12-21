Milli boksör Sema Çalışkan gözünü Tokyo Olimpiyatları'na dikti Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Sema Çalışkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, Türkiye'ye büyük kadınlar boks kategorisinde ilk madalyayı kazandırmak istediğini söyledi.

MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu Sema Çalışkan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 14- 24 Kasım tarihleri arasında yapılan Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 69 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Yaklaşık 5 yıldır boks sporuyla uğraşan Çalışkan, hedefini Tokyo Olimpiyatları'nda madalya olarak belirledi. Çalışkan, MAKÜ'de haftanın 6 günü, günde 2 saat çalışmalarını sürdürüyor.



Boksa arkadaşlarının teşvikiyle 5 yıl önce başladığını, ailesi açısından bu durumun zor olduğunu aktaran Çalışkan, "Özellikle annem boksun erkek sporu olduğu düşüncesiyle tepki gösterdi. Antrenörüm Melikşah Sarıca'yla görüştüm ve kendisi 2 ay sonra Türkiye Şampiyonası olduğunu söyleyip beni hazırlamaya başladı. 2 ayda Yıldız Kadınlar 70 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum ve çalışmalarıma daha yoğun bir şekilde devam ettim" dedi.



5 kez Türkiye şampiyonluğu, genç kadınlarda dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliğine sahip olduğunu kaydeden Sema Çalışkan, Bulgaristan'da yapılan şampiyonada ise büyük kadınlarda 69 kiloda Avrupa ikincisi olduğunu aktardı. Bulgaristan'daki rakiplerinin tecrübeli olduğunu kaydeden Çalışkan, "Turnuvada ilk eleme maçında Hırvat, çeyrek finalde dünya üçüncüsü Finlandiyalı, yarı finalde ise Ukraynalı rakibimi yendim. Finalde de Azerbaycanlı rakibime sayıyla yenilerek gümüş madalya kazandım" diye konuştu.



Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Çalışkan, şöyle dedi:

"Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türkiye'nin olimpiyatlarda kadın boksörleri bugüne kadar başarı elde edemedi. Bu başarıyı üniversitem, şehrim ve ülkem adına sağlamak istiyorum. MAKÜ'de çalışma ortamı çok iyi. İleride iyi bir öğretmen olmak istiyorum."



DHA