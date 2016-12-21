Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Can Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz takası

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes ile Banvit, oyuncu takasına gitti.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Maxim Mutaf, Anadolu Efes’te, Furkan Korkmaz da Banvit’te sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Kulüp açıklamasında, "Can Maxim Mutaf’a ’Anadolu Efes’e hoş geldin’ der ve başarılar dilerken, genç oyuncumuz Furkan Korkmaz’a da Banvit forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

1991 doğumlu Can Maxim Mutaf, 1,93 metre boyunda ve oyun kurucu  pozisyonunda görev yapıyor. 1997 doğumlu Furkan Korkmaz ise 2,02 metre boyunda ve forvet mevkisinde oynuyor.
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1461 Trabzon
Can Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz takası