Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması: Bunların hepsi...

İtalya ve İngiltere...
Geçtiğimiz hafta İtalyan medyasında Kjaer'le Inter ve Milan'ın ilgilendiği ancak Milan'ın bu transferde çok daha avantajlı olduğu belirtilmişti. Geçen sezondan bu yana ise Danimarkalı stoperi Premier Lig takımlarının istediği hatta Chelsea'nin Kjaer'le ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.
Menajeri konuştu: Hepsi dedikodu
27 yaşındaki savunmacının menajeri Mikkel Beck ise konuyla ilgili FANATİK'e konuştu ve "Ne İtalya ne de İngiltere'den teklif var. bu haberlerin hepsi dedikodudan ibaret... Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu ve takımı için sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ediyor." dedi ve bu haberlere de noktayı koydu.
Kjaer'in, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2018/2019 sezonu sonunda bitiyor.
Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr
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