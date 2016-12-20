Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması: Bunların hepsi... Fenerbahçe'de geldiğinden bu yana sürekli övgüleri toplayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Simon Kjaer'le ilgili haberlere menajeri noktayı koydu.





İtalya ve İngiltere...



Geçtiğimiz hafta İtalyan medyasında Kjaer'le Inter ve Milan'ın ilgilendiği ancak Milan'ın bu transferde çok daha avantajlı olduğu belirtilmişti. Geçen sezondan bu yana ise Danimarkalı stoperi Premier Lig takımlarının istediği hatta Chelsea'nin Kjaer'le ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.



Menajeri konuştu: Hepsi dedikodu



27 yaşındaki savunmacının menajeri Mikkel Beck ise konuyla ilgili FANATİK'e konuştu ve "Ne İtalya ne de İngiltere'den teklif var. bu haberlerin hepsi dedikodudan ibaret... Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu ve takımı için sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ediyor." dedi ve bu haberlere de noktayı koydu.



Kjaer'in, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2018/2019 sezonu sonunda bitiyor.



Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr



İlişkili Haber Başakşehir-Göztepe maçını Jeremain Lens tribünden takip etti

İlişkili Haber "Volkan 5 maç böyle oynasa Fatih Terim'e 'Neden?' sorusunu sorabiliriz" Fenerbahçe 'de geçen sezon başında takıma katılan ve geldiği günden bu yana istikrarlı çizgisiyle ve sürpriz golleriyle taraftarın sevgilisi olan, kamuoyunun da takdirini toplayan Simon Kjaer'le ilgili iddialar bitmiyor.Geçtiğimiz hafta İtalyan medyasında Kjaer'leve'ın ilgilendiği ancak Milan'ın bu transferde çok daha avantajlı olduğu belirtilmişti. Geçen sezondan bu yana ise Danimarkalı stoperitakımlarının istediği hatta'nin Kjaer'le ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.27 yaşındaki savunmacının menajeri Mikkel Beck ise konuyla ilgili FANATİK'e konuştu ve "Ne İtalya ne de İngiltere'den teklif var. bu haberlerin hepsi dedikodudan ibaret... Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu ve takımı için sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ediyor." dedi ve bu haberlere de noktayı koydu.Kjaer'in, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2018/2019 sezonu sonunda bitiyor.

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