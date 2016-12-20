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Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması: Bunların hepsi...

Fenerbahçe'de geldiğinden bu yana sürekli övgüleri toplayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Simon Kjaer'le ilgili haberlere menajeri noktayı koydu.

21 Aralık 2016, Çarşamba 17:16 Yorum Yaz
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Fenerbahçe'de geçen sezon başında takıma katılan ve geldiği günden bu yana istikrarlı çizgisiyle ve sürpriz golleriyle taraftarın sevgilisi olan, kamuoyunun da takdirini toplayan Simon Kjaer'le ilgili iddialar bitmiyor. 

İtalya ve İngiltere...

Geçtiğimiz hafta İtalyan medyasında Kjaer'le Inter ve Milan'ın ilgilendiği ancak Milan'ın bu transferde çok daha avantajlı olduğu belirtilmişti. Geçen sezondan bu yana ise Danimarkalı stoperi Premier Lig takımlarının istediği hatta Chelsea'nin Kjaer'le ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu. 

Menajeri konuştu: Hepsi dedikodu

27 yaşındaki savunmacının menajeri Mikkel Beck ise konuyla ilgili FANATİK'e konuştu ve "Ne İtalya ne de İngiltere'den teklif var. bu haberlerin hepsi dedikodudan ibaret... Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu ve takımı için sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ediyor." dedi ve bu haberlere de noktayı koydu. 

Kjaer'in, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2018/2019 sezonu sonunda bitiyor.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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ZKavasoglu 20 Aralık 2016 Salı 18:26

Zaten olması gereken buydu. Mükemmel bir haber.

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Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması: Bunların hepsi...