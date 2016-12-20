Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İrfan Can Kahveci

Trabzonspor’un da istediği 21 yaşındaki oyuncu için, önceki akşam oynanan maçtan sonra Gençlerbirliği yöneticileri ile masaya oturuldu. Taraflar, İrfan Can Kahveci’nin ligin ikinci yarısında Sarı- Lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkıştı.
Salih, Gençler’e gidiyor
Anlaşma çerçevesinde Fenerbahçeli Salih Uçan, sezonun ikinci yarısında Başkent ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Transferin nasıl gerçekleşeceği konusunda ise iki farklı senaryo var. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle İrfan, ilk etapta kiralanıp, sezon sezonunda bonservisi alınabilir. Ya da takas yöntemiyle, daha düşük para ödenerek ocak ayında bu transfer bitirilecek.
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Sağ kanatta da oynuyor
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan İrfan Can Kahveci , forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. İrfan, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında da takımının en etkili ismi olmuş, 1 topu direkten dönerken 1 şutunda ise Volkan Demirel müthiş bir kurtarış yapmıştı.
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