Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İrfan Can Kahveci

Sarı-Lacivertliler, Türk futbolunun son yıllardaki en önemli yeteneklerinden birini kadrosuna katıyor. Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki 10 numarası İrfan Can, ara transferde Fenerbahçeli oluyor.

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:32 Yorum Yaz
A+ A-
Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en önemli hedefi ‘10 numara’ takviyesiydi. Gündeme birçok isim geldi, önemli yıldızların adı Sarı-Lacivertliler ile anıldı. Ancak yönetim, geleceği de düşünerek sürpriz bir oyuncuda karar kıldı: İrfan Can Kahveci...

Trabzonspor’un da istediği 21 yaşındaki oyuncu için, önceki akşam oynanan maçtan sonra Gençlerbirliği yöneticileri ile masaya oturuldu. Taraflar, İrfan Can Kahveci’nin ligin ikinci yarısında Sarı- Lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkıştı.

Salih, Gençler’e gidiyor

Anlaşma çerçevesinde Fenerbahçeli Salih Uçan, sezonun ikinci yarısında Başkent ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Transferin nasıl gerçekleşeceği konusunda ise iki farklı senaryo var. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle İrfan, ilk etapta kiralanıp, sezon sezonunda bonservisi alınabilir. Ya da takas yöntemiyle, daha düşük para ödenerek ocak ayında bu transfer bitirilecek.

İlişkili Haber

Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması: Bunların hepsi...



Sağ kanatta da oynuyor

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan İrfan Can Kahveci , forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. İrfan, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında da takımının en etkili ismi olmuş, 1 topu direkten dönerken 1 şutunda ise Volkan Demirel müthiş bir kurtarış yapmıştı.

Ömer Necati Albayrak

İlişkili Haber

Fenerbahçe, Go Ahead Eagles'la oynayacak


İlişkili Haber

İşte İrfan Can Kahveci'nin attığı muhteşem frikik golü!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
nec1903 21 Aralık 2016 Çarşamba 08:37

Fb de hangi genc oyuncu bir sey olduki,biri genc futbolculari harab eder biride avrupa kupalarindan uefa kupasindan sonra avaraj takimi olmakdan ülke futbolunun önünü keseser. Sonrada Türkei futbolu ilerlemiyor tff suclu derler

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İrfan Can Kahveci