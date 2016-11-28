Süper Lig puan durumu - 14. hafta son durum - Puan farkı kaç oldu?
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02 Aralık 2017, Cumartesi 19:42 02 Aralık 2017, Cumartesi 19:46
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
14. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Göztepe
|14
|24
|4
|Fenerbahçe
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Beşiktaş
|13
|23
|6
|Kayserispor
|13
|23
|7
|Bursaspor
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Teleset Mob. Akhisarspor
|14
|19
|11
|Kasımpaşa
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|14
|16
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|14
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
Ahahahaah fener ağlama
Şampiyon Başakşehir diğerleri heveslenmesin
Adana düstu bursasporu gecme ihtimali kalmadi
rize alanyayi yendigi taktide bursaya beraberlik dahi yetmez puanlar esitlenir ikili averajda rize bursadan ustun. bursaya trabzon deplasmaninda galibiyet sart. bu gidisle bursa dusecek gibi. rize alanyayi sahasinda yener
Tarih tekerrür eder inşallah, Bursa'yı yine yollarız 1.lige
Gloria nerdesiiinnn
Gs ve Fb 2. Hafta alabora olabilir.
Bjk 1, medipol 2, gs 3, fb 4, ts 5, antalya 6, konya 7 bu kadro derinliğine bakınca. Gençler, göz göz, malatya, sivas, akhisar küme düşmemeye oynar..
Gomise güvenip yola çıkarsan, yarın ayağın takılır. Sendelemezsin takla atarsın. Gücünü yay ya da transfer yap devrede. Şişme puanlar ve gollerle karambole gidiyoruz. Belhanda faciası var başımızda, Altınorduda bile oynayamayacak oyuncu.