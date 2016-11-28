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Süper Lig puan durumu - 14. hafta son durum - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 14. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile Malatyaspor 0-0 berabere kaldı. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak. Fenerbahçe derbi haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Haftanın kapanış maçında ise son haftaların formda takımı Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

02 Aralık 2017, Cumartesi 19:46

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Süper Lig puan durumu - 14. hafta son durum - Puan farkı kaç oldu?
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı TM Akhisarspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. İki takım eşitliği bozamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Göztepe çıkışını sürdürdü ve Karabükspor'u Jahovic'in golüyle 1-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak. Derbi haftasında iyi bir skor almayı hedefleyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Haftanın kapanış maçında ise Rıza Çalımbay'la form grafiğini yükselten Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. 14. hafta Süper Lig'deki,  haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek hafta maçlarının programı...

Süper Lig'de 14. hafta puan durumu

1- Galatasaray 29
2- Başakşehir 27 
3-Göztepe  24
4- Fenerbahçe 23
5- Beşiktaş 23
6- Kayserispor 23
7- Bursaspor 21
8- Trabzonspor 19
9- Sivasspor 19
10- TM Akhisarspor 19
11- Kasımpaşa 18
12- Aytemiz Alanyaspor 17 
13- Yeni Malatyaspor 16
14- Antalyaspor 13 
15- Konyaspor 11 
16- Osmanlıspor 11
17- Karabükspor 8
18- Gençlerbirliği 8


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Süper Lig'de 14. hafta sonuçları

TM Akhisarspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor 0 - 1 Göztepe
Beşiktaş - Galatasaray
Atiker Konyaspor - Bursaspor
Gençlerbirliği - DG Sivasspor
Medipol Başakşehir - Osmanlıspor
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
Trabzonspor - Antalyaspor

Süper Lig'de 15. hafta programı

8 Aralık Cuma

Bursaspor - Fenerbahçe - 20:00

9 Aralık Cumartesi

Kasımpaşa - Trabzonspor - 14:00

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe - 14:00

Antalyaspor - Gençlerbirliği - 16:30

Galatasaray - TM Akhisarspor - 19:30

10 Aralık Pazar

Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor - 14:00

DG Sivasspor - Medipol Başakşehir - 16:30

Kayserispor - Beşiktaş - 19:30

11 Aralık Pazartesi

Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor - 20:00




9 YORUM GİRİŞ YAP
  • WesSneijder1905 29.01.2017 22:22:38
    1

    Ahahahaah fener ağlama

  • tahabatuhan 29.01.2017 22:59:24
    2

    Şampiyon Başakşehir diğerleri heveslenmesin

  • ersin2901 12.05.2017 22:19:15
    3

    Adana düstu bursasporu gecme ihtimali kalmadi

  • oktay3486 28.05.2017 17:57:05
    4

    rize alanyayi yendigi taktide bursaya beraberlik dahi yetmez puanlar esitlenir ikili averajda rize bursadan ustun. bursaya trabzon deplasmaninda galibiyet sart. bu gidisle bursa dusecek gibi. rize alanyayi sahasinda yener

  • since1953 28.05.2017 21:19:56
    5

    Tarih tekerrür eder inşallah, Bursa'yı yine yollarız 1.lige

  • serkankr 29.05.2017 12:06:25
    6

    Gloria nerdesiiinnn

  • fatih_ercan 14.08.2017 20:45:27
    7

    Gs ve Fb 2. Hafta alabora olabilir.

  • fatih_ercan 21.08.2017 19:53:21
    8

    Bjk 1, medipol 2, gs 3, fb 4, ts 5, antalya 6, konya 7 bu kadro derinliğine bakınca. Gençler, göz göz, malatya, sivas, akhisar küme düşmemeye oynar..

  • fatih_ercan 19.09.2017 01:13:04
    9

    Gomise güvenip yola çıkarsan, yarın ayağın takılır. Sendelemezsin takla atarsın. Gücünü yay ya da transfer yap devrede. Şişme puanlar ve gollerle karambole gidiyoruz. Belhanda faciası var başımızda, Altınorduda bile oynayamayacak oyuncu.

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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
    0- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    0- 0
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Göztepe 14 24
4 Fenerbahçe 13 23
GENİŞLET
5 Beşiktaş 13 23
6 Kayserispor 13 23
7 Bursaspor 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Teleset Mob. Akhisarspor 14 19
11 Kasımpaşa 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 14 16
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 14 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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