Galatasaray fikstürü 2017-2018 sezonu

Başakşehir'in rakibi galip
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26 Kasım 2017, Pazar 22:37 26 Kasım 2017, Pazar 22:38
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
13. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
Hayırlısı olsun. Güzel bir fikstür gelmiş. Takımdaki eksikler enkısa sürede tamamlanmalı..! Gerekli yerlere yetenekli yıldız isimler transfer edilmeli. Sol stopere Acerbi yada Mangala alınmalı, önliberoya fizik ve teknik gücü yüksek Lemina yada onun ayarında bir isim olmalı, S.gümüş gönderilirse, kanatlarada gol yollarında etkili enaz 2 tane transfer yapılmalı..!!
ŞEREFTİR SENİ SEVMEK ŞANLI ????GALATASARAY????
GALATASARAY