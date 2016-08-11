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Galatasaray fikstürü 2017-2018 sezonu

Yeni sezona önemli transferlerle başlayacak Galatasaray'ın yeni sezon fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk haftada Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray yeni sezondaki ilk derbisini ise 9. haftada Fenerbahçe ile TT Stadyumu'nda oynadı. Derbi mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-Kırmızılı ekip 13. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. İşte Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu fikstürü...

26 Kasım 2017, Pazar 22:38

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Galatasaray fikstürü 2017-2018 sezonu
Galatasaray 2017-2018 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni transferlerle sezona girecek Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Aslan 13. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. 14. haftada Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak.

1. HAFTA
Galatasaray 4-1 Kayserispor

2. HAFTA
Osmanlıspor 1-3 Galatasaray

3. HAFTA
Galatasaray 3-0 Sivasspor

4. HAFTA
Antalyaspor 1-1 Galatasaray 

5. HAFTA
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa 

6. HAFTA
Bursaspor 1-2 Galatasaray 

7. HAFTA
Galatasaray 3-2 Karabükspor 

8. HAFTA  
Konyaspor 0-2 Galatasaray 

9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

10. HAFTA
Trabzonspor 2-1 Galatasaray

11. HAFTA
Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği

12. HAFTA
Başakşehir 5-1 Galatasaray 

13. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor 

14. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray

15. HAFTA
Galatasaray - Akhisar Bld 

16. HAFTA
Malatyaspor - Galatasaray 

17. HAFTA
Galatasaray - Göztepe


 




3 YORUM GİRİŞ YAP
  • AslannAvda 11.07.2017 19:25:16
    1

    Hayırlısı olsun. Güzel bir fikstür gelmiş. Takımdaki eksikler enkısa sürede tamamlanmalı..! Gerekli yerlere yetenekli yıldız isimler transfer edilmeli. Sol stopere Acerbi yada Mangala alınmalı, önliberoya fizik ve teknik gücü yüksek Lemina yada onun ayarında bir isim olmalı, S.gümüş gönderilirse, kanatlarada gol yollarında etkili enaz 2 tane transfer yapılmalı..!!

  • AslannAvda 11.07.2017 23:23:45
    2

    ŞEREFTİR SENİ SEVMEK ŞANLI ????GALATASARAY????

  • Gloria 12.07.2017 20:03:01
    3

    GALATASARAY

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ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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