  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Fenerbahçe'nin kalan maçları | Fenerbahçe fikstür

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Aykut Kocaman'ın öğrencileri gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak olacak. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken, taraftarlar ''Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde...

23 Nisan 2018, Pazartesi 22:03

  • - A
  • + A
Fenerbahçe'nin kalan maçları | Fenerbahçe fikstür
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu fikstürü... Sarı-lacivertli takım ilk hafta Göztepe ile deplasmanda seyircisiz maçta karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe yeni sezonun ilk derbisine ise 6. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıktı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 2. haftada yine Kadıköy'de karşılaştı ve mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip Süper Lig'de ilk devrenin son haftalarında yakaladığı 5 maçlık seri ile zirve yarışına ortak oldu ve ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 19. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.


Fenerbahçe'nin 2017/2018 sezonu futbol fikstürü:


1. HAFTA
Göztepe 2-2 Fenerbahçe

2. HAFTA
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

3. HAFTA
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

4. HAFTA
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir

5. HAFTA
Alanyaspor 1-4 Fenerbahçe

6. HAFTA
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

7. HAFTA
Akhisarspor 1-0 Fenerbahçe

8. HAFTA  
Fenerbahçe 3-1 Yeni Malatyaspor

9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

10. HAFTA
Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

11. HAFTA 
Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe

12. HAFTA
Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

13. HAFTA
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe

14. HAFTA
Fenerbahçe 4 - 2 Kasımpaşa

15. HAFTA
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe

16. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor

17. HAFTA
Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

18. HAFTA

Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe

19. HAFTA

Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe

20. HAFTA

Fenerbahçe 2 - 2 Gençlerbirliği

21. HAFTA

Başakşehir 0 - 2 Fenerbahçe

22. HAFTA

Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor

23. HAFTA

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe

24. HAFTA

Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor

25. HAFTA

Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe

26. HAFTA

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

27. HAFTA

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe

28. HAFTA

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor

29. HAFTA

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe

30. HAFTA

Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor

31. HAFTA

Kasımpaşa - Fenerbahçe

32. HAFTA

Fenerbahçe - Bursaspor

33. HAFTA

Karabükspor - Fenerbahçe

34. HAFTA

Fenerbahçe - Konyaspor




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





3 YORUM GİRİŞ YAP
  • taraftar6634 12.08.2016 01:33:39
    1

    Bruma , irfancan kahveci , kubilay kanatsızkuş , Ozan tufan , Orkan çınar , Kerim frei , Okay yokuşlu, Oğulcan çağlayan

  • anıl üner 11.07.2017 17:27:15
    2

    Fenerbahçeli olarak diyeceğim şu işimiz gerçekten çok zor çok zor.

  • anıl üner 11.02.2018 23:09:11
    3

    Fenerbahçenin kilit maçları bjk ve gs maçlarıdır. bjk ve gsyi yenersek yüzde yüz şampiyonuz.

Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Bize geldiğinde...
Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sürpriz konuk
Fatih Terim'in 1 numaralı hedefi Emre Akbaba
Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları
İsla yine kadro dışı
(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1
'İçine Iniesta kaçmış'
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Erman Özgür: Hakemi Fenerbahçe'nin kazanması kurtardı!
Napoli efsanesi geri mi dönüyor!
Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın derbi planı hazır
Rıdvan Dilmen: Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »