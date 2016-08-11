Fenerbahçe'nin kalan maçları | Fenerbahçe fikstür

Fenerbahçe
'nin 2017-2018 sezonu fikstürü... Sarı-lacivertli takım ilk hafta Göztepe ile deplasmanda seyircisiz maçta karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe yeni sezonun ilk derbisine ise 6. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıktı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Galatasaray - Fenerbahçe
derbisi ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe - Trabzonspor
maçı ise 2. haftada yine Kadıköy'de karşılaştı ve mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip Süper Lig
'de ilk devrenin son haftalarında yakaladığı 5 maçlık seri ile zirve yarışına ortak oldu ve ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 19. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
1. HAFTA
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
2. HAFTA
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
3. HAFTA
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
4. HAFTA
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir
5. HAFTA
Alanyaspor 1-4 Fenerbahçe
6. HAFTA
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
7. HAFTA
Akhisarspor 1-0 Fenerbahçe
8. HAFTA
Fenerbahçe 3-1 Yeni Malatyaspor
9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
10. HAFTA
Fenerbahçe 3-3 Kayserispor
11. HAFTA
Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe
12. HAFTA
Fenerbahçe 4-1 Sivasspor
13. HAFTA
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
14. HAFTA
Fenerbahçe 4 - 2 Kasımpaşa
15. HAFTA
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
16. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor
17. HAFTA
Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
18. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
19. HAFTA
Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
20. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 2 Gençlerbirliği
21. HAFTA
Başakşehir 0 - 2 Fenerbahçe
22. HAFTA
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor
23. HAFTA
Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
24. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor
25. HAFTA
Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
26. HAFTA
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
27. HAFTA
Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe
28. HAFTA
Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor
29. HAFTA
Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe
30. HAFTA
Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor
31. HAFTA
Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. HAFTA
Fenerbahçe - Bursaspor
33. HAFTA
Karabükspor - Fenerbahçe
34. HAFTA
Fenerbahçe - Konyaspor
Bruma , irfancan kahveci , kubilay kanatsızkuş , Ozan tufan , Orkan çınar , Kerim frei , Okay yokuşlu, Oğulcan çağlayan
Fenerbahçeli olarak diyeceğim şu işimiz gerçekten çok zor çok zor.
Fenerbahçenin kilit maçları bjk ve gs maçlarıdır. bjk ve gsyi yenersek yüzde yüz şampiyonuz.