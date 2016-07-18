Beşiktaş fikstürü - 2017-2018 sezonu

Başakşehir'in rakibi galip
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26 Kasım 2017, Pazar 22:40 26 Kasım 2017, Pazar 22:43
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
13. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
Şampiyonluk turunu Vodafone arenada atacağız demek
UCL te gelmeseydi iyiydi derbiler TFF illa bi el atacak ama gecen sene olduğu gibi hepsini ustuste koyup ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdiracaz!!
İNŞALLAH Şampiyonluğumuzu Vodafone ARENA'mızda Kutlarız son Maçımız Evimizde çok Şükür
34. haftaya ne oldu
25. haftayı 2 kere yazmışlar. pardon..
10 değil 7 hafta kaldı
Son maç yine osmanlı :-))