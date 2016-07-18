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Beşiktaş fikstürü - 2017-2018 sezonu

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonu fikstürü belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş için ligde işler istediği gibi gitmiyor. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte Beşiktaş'ın fikstürü...

26 Kasım 2017, Pazar 22:43

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Beşiktaş fikstürü - 2017-2018 sezonu
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Siyah-Beyazlı takım ilk hafta Antalyaspor ile oynayacağı maç ile sezonu açacak. İlk derbi maçı ise 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynandı ve rakibine 2-1 yenildi. Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirveden uzaklaştı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise yeni sezonda 14. haftada oynanacak. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon fikstürü ve detaylar...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ:


1.HAFTA
BEŞİKTAŞ 2-0 ANTALYASPOR

2.HAFTA
KASIMPAŞA 2-2 BEŞİKTAŞ

3.HAFTA
BEŞİKTAŞ 2-1 BURSASPOR

4.HAFTA
KARABÜKSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

5.HAFTA
BEŞİKTAŞ 2-0 KONYASPOR

6.HAFTA
FENERBAHÇE 2-1 BEŞİKTAŞ

7.HAFTA
BEŞİKTAŞ 2-2 TRABZONSPOR

8.HAFTA
GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 BEŞİKTAŞ

9.HAFTA
BEŞİKAŞ 1-1 BAŞAKŞEHİR

10.HAFTA
ALANYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

11.HAFTA
GÖZTEPE 1-3 BEŞİKTAŞ

12.HAFTA
BEŞİKTAŞ 0-0 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

13.HAFTA
YENİ MALATYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

14.HAFTA
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

15.HAFTA
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

16. HAFTA
BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR

17. HAFTA
DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ




 




7 YORUM GİRİŞ YAP
  • bg77 18.07.2016 16:26:22
    1

    Şampiyonluk turunu Vodafone arenada atacağız demek

  • gomez3323 19.07.2016 02:41:18
    2

    UCL te gelmeseydi iyiydi derbiler TFF illa bi el atacak ama gecen sene olduğu gibi hepsini ustuste koyup ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdiracaz!!

  • tatar_enes 5.01.2017 23:00:06
    3

    İNŞALLAH Şampiyonluğumuzu Vodafone ARENA'mızda Kutlarız son Maçımız Evimizde çok Şükür

  • gordonmilne 14.03.2017 11:14:03
    4

    34. haftaya ne oldu

  • gordonmilne 14.03.2017 11:15:14
    5

    25. haftayı 2 kere yazmışlar. pardon..

  • Kartalkara903 17.04.2017 15:20:03
    6

    10 değil 7 hafta kaldı

  • G7Q17 25.04.2017 02:37:48
    7

    Son maç yine osmanlı :-))

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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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