YGS ne zaman açıklanacak? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sona erdi. 2 milyon 46 bin 583 adayın başvurduğu üniversiteye girişte birinci aşama olan YGS, 171 sınav merkezi, 6 bin 853 bina, 109 bin 307 salonda 314 bin 861 görevliyle gerçekleştirildi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte devamı...

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Yakup Çınar

Tek oturumda yapılan ve 160 dakika süren sınav saat 10.00’da başladı. Sınav öncesi kimlik ve güvenlik kontrolleri yapıldı. Adaylara sınav sırasında gerekli olan kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından verildi. Adayların sınava şeffaf pet şişe içinde su getirmelerine ise izin verildi.YGS’de öğrencilere Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 soru soruldu. Sınavın bitmesinin ardından salonlardan ayrılan adaylardan bazıları soruları kolay bulurken, bazıları ise zor olduğunu söyledi.İstanbul'da YGS heyecanıİstanbul’da da adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için saat 09.00’da hazır bulundu. Beyazıt’ta bulunan İstanbul Üniversitesi’ne giden öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.'Ondan daha heyecanlıyım'Sınava 6 aydır hazırlandığını söyleyen Yüksel İlce heyecanlı olduğunu ifade ederken, Yüksel’in annesi "ondan daha heyecanlıyım" şeklinde konuştu. Sınav yerine babası ile gelen Melike Demir de "Sınav heyecanı var tabiki. Her zamanki sınavlar ama bu da geçecek" dedi. Demir sınava hazırlık sürecinde ailesinin desteğini "Ne istediysem yaptılar" diyerek anlattı. Sınava annesi, teyzesi ve geçen yıl sınava giren kuzeni ile birlikte gelen Bengüsu Aklar salona girmek için beklerken, teyzesi "Aile mi olmak zor, çocuk olmak mı zor?" bilemiyorum" diyerek heyecanını anlattı. Sınavın başlamasıyla birlikte üniversitenin önünde bekleyen aileler de dua okumaya başladı.Sınav 160 dakika sürecek.Sonuçlar ne zaman açıklanacak?ÖSYM Başkanı Ali Demir, geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını 6 günde açıkladıklarını belirterek, "Mümkün olan en kıza zamanda sonuçları açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene daha iyi bir zamanda açıklamak" dedi.