ZZ Leiden – Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 71-77

FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji’nde Oğuz Savaş 16, Jamar Smith 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte ise Dunn kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasını kazanması ya da 5 sayıya kadar farkla kaybetmesi halinde adını finale yazdıracak.

SALON: Vijf Meihal

HAKEMLER: Ivor Matejek, Francisco Arana, Carsten Straube

ZZ LEIDEN: Dunn 17, Ververs, Tubutis 2, Mikalauskas 9, Midtgaard 15, De Jong 14, Bouwknecht 7, van Bree 7, Olisemeka

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak, Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Hall 5, Muhammed Baygül 11, Black 6, Solomon 1, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 4

1’İNCİ PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 38-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-51

DHA



