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ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 69-79

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i deplasmanda 79-69 mağlup etti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 23:40 Son Güncelleme:
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ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 69-79

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i deplasmanda 79-69 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, 3'te 3 yaptı. ZZ Leiden ise 2. yenilgisini yaşadı.

Leiden kentindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı açan İstanbul temsilcisi, final çeyreğine 59-49 önde girdi. Son bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li oyuncu Jamar Smith, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

AA

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