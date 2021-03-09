League of Legends dünyada en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biridir. Bu oyundaki en sevilen karakterlerden biri de Zyra'dır.

League of Legends'ta Zyra Karakteri Kimdir?

Zyra eskiden bir bitkiydi ve ölmek üzereydi. Fakat yaşamak ve hayatında yeniden başlamak için bilincini bir insan vücuduna aktardı. Zyra yüzyıllar önce kendi türünden olanlarla birlikte Kumungu ormanlarında yaşıyordu. Hem kendisinin hem de türdeşlerinin sarmaşık dalları ve dikenleri vardı. Hep birlikte bölgelerine yanlışlıkla ya da bilerek girmiş olan her canlıyı öldürmüşlerdi. Fakat aradan zaman geçtikten sonra ormandaki canlı sayısı tükenmeye başladı.

Zamanla Zyra'nın tüm türdeşleri yok olup gitmeye başladı. Zyra'nın da artık umutları tükenmek üzereyken, ormana dikkatsiz bir büyücü daldı. Zyra bu büyücüyü yakaladı ve onu tüketirken elde ettiği yeni sihirlerle, kadının hatıralarını da kullanarak kendisi için yeni bir insan bedeni yarattı. Zyra yeniden doğmuştu ve artık eski ormanından çok daha uzaklara gidebilirdi. Zyra'nın mottosu ise şudur: "Gülü seven, dikenine katlanır."

Zyra'nın Karakter Özellikleri

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Can: 499,32 (Seviye başına +74)

Saldırı Gücü: 53,376 (Seviye başına +3,2)

Saldırı Hızı: 0,625 (Seviye başına + %2,11)

Hareket Hızı: 340

Can Yenileme: 5,69 (Seviye başına (+0,5)

Zırh: 20,04 (Seviye başına +3)

Büyü Direnci:30

Roller: Büyücü, Destek

Rakipler: Çarpık Treant Maokai

Zyra'nın Yetenekleri

Diken Bahçesi: Zyra etrafına tohumlar eker. Bu tohumlar varlığını 45 saniye boyunca korur. Rakip bu tohumları ezdiği zaman tohumlar ölür.

Ölümcül Sarmaşık: Zemine yayılan dikenli sarmaşıklar patlayarak etrafta bulunan rakiplere büyü hasarı verir.

Aşırı Büyüme: Zyra bu yetenekte 60 saniye hayatta kalan tohumlar eker.

Kapan Kökler: Rakibin hareket hızını düşüren bir saldırıdır. 400 birimlik menzili vardır.

Boğar Dikenler: Zyra bir fide oluşturur, bu fide büyürken tüm rakiplere hasar verir.

Zyra Rün Rehberi ve 11. Sezon Yeni Rünler

Zyra'nın kullanmış olduğu rünler;

Büyücülük: Aery'i Çağır, Sihirli Yıldız, Sürat Coşkusu, Soğuran Küre, Mana Akışı Yüzüğü, Bulut Pelerini, Yücelik, Sürat, Mutlak Odak, Kızart, Suda Yürüyen, Yaklaşan Fırtına.

Hakimiyet: Belden Aşağı, Kan Tadı, Ani Darbe, Zombi Totem, Hayalet Poro, Gözyuvarı Koleksiyonu, Açgözlü Avcı, Usta Avcı, İnsafsız Avcı, Mükemmel Avcı.

Zyra'nın 11. sezondaki yenilenen rünleri;

Büyücülük: Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Mutlak Odak, Kızart

İsabet: Son Darbe, Pratik Zeka, +20 değişken kuvvet, +5 zırh.

Zyra Karakterinin İtemları (Build)

Büyü Hırsızının Marifeti: + 5 yetenek gücü, 10 saniyede +2 altın, %25 mana taban yenilenmesi, bekleme süresinde azalma. (Her 30 saniyede bir, en fazla üç 3 defa ortaya çıkar.)

Liandry'nin Izdırapı: 3400 altın, +80 yetenek gücü, +600 mana, +20 yetenek hızı, yanan hedeflere karşı %5 büyü nüfuzu.

Rylai'nin Kristal Asası: +300 can, +90 yetenek gücü. (Rakiplerin hareket hızını 1 saniyeliğine %20 azaltır.)

Morellonomikon: +80 yetenek gücü, +300 can. (Ölümün dokunuşu ile + büyü nüfuzu, 3 saniyeliğine ağır hasar verir.)

Rabadon'un Şapkası: +120 yetenek gücü.

Zhomya'nın Kum Saati: +70 yetenek gücü, +45 zırh, bekleme süresinde azalma. (Karakter 2.5 saniye boyunca hasar almaz duruma gelir.)

Zyra'nın Counter Şampiyonları (Pickler)

Zyra'nın karşısında zayıf olduğu tüm şampiyonlar;

Akali (Suikastçi - Büyücü)

Diana (Savaşçı - Büyücü)

Fizz (Suikastçi - Savaşçı - Büyücü)

Kassadin (Suikastçi - Büyücü)

Katarina (Suikastçi - Büyücü)

Zyra'nın karşısında güçlü olduğu tüm şampiyonlar;

Braum (Destek - Tank)

Leona (Destek - Tank)

Mordekaiser (Savaşçı)

Thresh (Destek - Tank)

Ryze (Büyücü)

Zyra'nın Kostümleri

Klasik Zira

Alev Alev Zyra

Mezar Çiçeği Zyra

SKT T1 Zyra

Ejder Büyücüsü Zyra