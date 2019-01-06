Hırvatistan Milli Takımı ve Milan'ın eski futbolcularından Zvonimir Boban, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını eleştirdi.

La Gazzetta dello Sport gazetesine özel bir röportaj veren FIFA Genel Sekreter Yardımcısı, Finansal Fair Play'in şu anki hâliyle futbol endüstrisine zarar verdiğini savundu.

"Eğer sistemde birtakım düzenlemeler yapılmazsa Inter ve Milan gibi kulüpler büyük sıkıntı yaşayacak." diyen Boban, "Kuralların dayattığı denk bütçe kavramı, futboldaki büyük yatırımların önünü kesiyor." ifadelerini kullandı.

Boban, futbola giren sıcak paranın son derece pozitif bir etki yaratacağının da altını çizdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler