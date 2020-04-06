Zulte Waregem, Clye Larin için tasarladığı planı corona virüs salgını nedeniyle devreye sokmama kararı aldı.

Voetbal Nieuws'ta yer alan habere göre Larin'i Beşiktaş'tan kiralayan Zulte Waregem'in oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya kadrosuna katabileceği bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Sezona Zulta Waregem formasıyla oldukça iyi başlayan Larin, ikinci yarıda bir düşüş yaşadı. İlk etapta İngiliz ve Fransız ekiplerinin de ilgisi üzerine Belçika temsilcisi, oyuncunun bonservisini alıp 7 milyon Euro düzeyinde bir satış yapmayı planlıyordu.

Fakat hem Larin'in düşen performansı hem de corona virüs etkisi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılarda satışın pek mümkün olmayacağı kararına varılarak bu plandan vazgeçildi.

Bu sezon 33 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergileyen Larin'in yeni sezonda Zulte Waregem'de de Beşiktaş'ta da oynaması zor olarak belirtildi.

Tüm bunlara rağmen Belçika ekibinin, Beşiktaş ile yine olası bir görüşme gerçekleştirebileceği belirtiliyor.



