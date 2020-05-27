Belçika ekiplerinden Zulte Waregem, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in bonservisini almak adına planlar yapıyor.

Oyuncuyu kira sözleşmesinde yer alan 2.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanma konusunda kararsızlık yaşayan Belçika takımı, Larin'i satabilme konusunda kendini garantiye alırsa bu opsiyonu kullanmaya karar verdi.

Het Laatste Nieuws'un haberine göre Zulte, oyuncuyla ilgilenen bir Alman ekibiyle görüşme halinde. Eğer oyuncunun satışı konusunda anlaşmaya varırlarsa 2.5 milyon Euro karşılığında Larin'i kadrolarına katıp henüz ismi açıklanmayan Alman ekibine satışını gerçekleştirecekler.

15 Haziran'a kadar opsiyonu devam eden Larin'i 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarsa Zulte Waregem, kulüp rekorunu da kırmış olacak.

İlk etapta oyuncuyu sezon sonu 7 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile satmayı hedefleyen Zulte Waregem'in planlarının corona virüs salgını nedeniyle değiştiği aktarılıyor.