Züleyha Bingöl engelleri aştı milli formayı kaptı

Erzurum’da 2009 yılı ocak ayında 4’üncü kattaki evinin camlarını silerken düştü. Yardıma gelenlerin aceleyle taşırken ikinci kez düşürdükleri Bingöl, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede peş peşe gelen ameliyatların ardından Ankara’ya fizik tedavi merkezine giden Bingöl’ün belden aşağısı felçli kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi hayata küsmedi önceliği eğitimine verdi.

Sosyal medyadan teklif aldı

“Engelli olduktan sonra büyük bir özgüven kazandım” diyen Bingöl, açık öğretim okuyarak ortaokul ve liseyi bitirdi. Erzurum’un ev sahipliğini yaptığı 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları’ndan sonra kış sporlarında takım oluşturmak isteyen yetkililer Bingöl’e sosyal medyadan ulaşarak curling sporunu yapmasını teklif etti. Adını ilk defa duyduğu curling sporuyla tanışan Züleyha Bingöl, kısa sürede milli formayı sırtına giydi. Şimdi Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı’nın sporcusu Züleyha Bingöl, ilk hedeflerinin bu sporu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. 35 yaşındaki Bingöl ayrıca, 2018’de üniversiteyi kazandı.