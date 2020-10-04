Zula’nın “tüygeneralleri” oynadıkça mama bağışlayacak

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü PC ve mobil oyunu Zula, milyonlarca oyuncusunu sokak hayvanları için “tüygeneraller” olmaya çağırıyor. “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle gerçekleştirilecek “Tüygeneraller Kampanyası” ile oyuncular, Zula oynadıkları her dakika mama bağışı yapmış olacak.

Dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun 1931 yılında Floransa'da ilan ettiği Hayvanları Koruma Günü, her yıl 4 Ekim’de kutlanıyor.

Evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek ve yaşama haklarına saygı duymak amacıyla kutlanan bu özel gün kapsamında anlamlı bir kampanya başlatan Zula, 4 Ekim Pazar günü oyun oynayan tüm Zula severlerin sokak hayvanlarına el uzatmasına aracı olacak.

Zula’da her dakika 1 gram mama

Hashtag’i #iyilikzulada olarak belirlenen kampanya, Zula’nın sosyal medya hesaplarından, “Şimdi sıra sende! Sen de 4 Ekim 2020’de Zula’da online ol, sokak hayvanlarına hayat ol! “çağrısıyla duyurulacak. “Tüygeneraller Kampanyası” ile, 4 Ekim Pazar Günü Zula Oyun’a giriş yapanların oyunda geçirdikleri her dakika 1 gram mamaya, online olan tüm oyuncular da “tüygenerallere” dönüşecek.

Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik proje fikirlerini destekleyerek gençleri güçlendiren Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın dağıtım, (https://www.tog.org.tr/) PawPaw Türkiye’nin (http://www.pawpaw.com.tr/) ise mama desteğiyle gerçekleştirilecek. “Tüygeneraller Kampanyası” ile Zula, sokak hayvanlarına yardım ederken aynı zamanda oyuncularına hayvan sevgisini aşılamayı ve sokak hayvanları için duyarlılık geliştirmeyi amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü gençler ve Zula oyuncuları, kampanya sonunda toplanan mamalarla, belirlenen yerlerde besleme yapacak.

Türkiye’de espora en fazla yatırım yapan yerli şirket InGame Group’un amiral gemisi olan Zula Oyun, dünya genelinde 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 30 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Uzungöl, Kızkulesi gibi Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran Zula Oyun, teknoloji ihracatının yanı sıra turizm alanında da ülke tanıtımına katkı sunuyor. Sosyal hayatı desteklemek için özel projeler de yürüten Zula, gençlere sağladığı kariyer imkanları ile de dikkat çekiyor.