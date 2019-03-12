Zula’nın Dünya Kadınlar Günü’ne özel turnuvası tamamlandı

Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumlardan biri olan ve yüzde 100 yerli oyun “Zula”nın yaratıcısı InGame Group tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe, sektörü yakından takip eden, oyun ve espor alanında kariyer yapmak isteyen gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında, ülkemizde ilk kez kadınlara özel espor karşılaşması “Zula Kadınlar Turnuvası”, yüzlerce kadın oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın ardından etkinlik gün boyunca konser ve çeşitli organizasyonlarla devam etti.

“Oyunu Değiştiren Kadınlar” sektöre yön veren başarı hikayelerini paylaştı

Etkinlik kapsamında, Türk oyun sektörüne yön veren kadın profesyonellerin katılımıyla “Oyunu Değiştiren Kadınlar“ başlıklı söyleşilerde Women in Gaming Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Kunt, Casper Türkiye Pazarlama İletişimi Yöneticisi Nesli Doğan, Vestel Pazarlama İletişimi ve Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu, sektöre yön veren başarı hikayelerini gençlerle paylaştı.

Bu turnuvanın yıldızı kadınlar

30 bin TL’lik ödül havuzuna sahip Zula Kadınlar Turnuvası “Bu Turnuvada Yıldız Sensin!” sloganıyla gerçekleşti. Duyurulmasının ardından iki hafta gibi kısa bir sürede yüzlerce başvuru alan turnuvada, bireysel kadın oyuncular da yer aldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan Turnuva’nın şampiyonu Hande Çakra olurken, ikincilik ödülünü Aleyna Aydır, üçüncülüğü ise Özenur Karaorman kazandı.

Tüm espor severlere açık olan turnuvayı dileyen herkes Nonstop Zula Espor Merkezi’nde ücretsiz olarak izledi.

Dünyada 21 milyondan fazla kişi tarafından, 11 farklı dilde oynanan Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 milli oyunu “Zula”nın geliştiricisi InGame Group’un CEO’su Alpay Alptekin, kadınların geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alacak dijital oyun sektörüne katılmalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin teknoloji ve dijital oyun sektöründe yükselmesinde kadınların dijital oyun sektörü iş gücüne katılmalarının büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Alptekin, kadınların teknoloji ve espor endüstrisine katılımının bu alanda daha hızlı ve başarılı sonuçlar getireceğini belirtti. Alptekin gerçekleştirdikleri Türkiye’nin ilk ve tek Kadınlar Espor Turnuvasıyla, kadın esporcuların oyun ekosistemine dahil olup Türkiye’yi dünya çapındaki organizasyonlarda başarıyla temsil etmelerinin önünü açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.