Zula’dan coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Tüm dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan yüzde 100 yerli oyun Zula, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda oyun severlere sürprizlerle dolu unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Zula’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için iki ayrı etkinlik birden düzenlenecek ve Zula severler, bu önemli milli bayramımıza yaraşır şekilde coşkulu bir kutlamaya ortak olacak.

Bayrak Alayı ile görkemli 29 Ekim Cumhuriyet Festivali…

29 Ekim için düzenlenecek ilk kutlama etkinliği “29 Ekim Cumhuriyet Festivali” olacak ve gün boyunca devam edecek. Zula oyunu içinde açılan “Cumhuriyet Festivali” sunucusunda oynanan oyunlarda karakterlerin elinde Türk Bayrağı olacak. Oyuncular için festivale özel günlük görevler hazırlanacak ve bu görevleri tamamlayanlar “Şanlı Türkiye Deseni” kazanacak.

Festival kapsamında Zula’nın sevilen oyun haritalarından Üsküdar Sokakları Haritası da bayraklarla süslenirken, saat 21.00’de oyuncuların katılımıyla “Bayrak Alayı” adıyla dijital bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, yayıncıların yapacağı canlı yayınlarla yayın platformlarından da izlenebilecek.

Toplam 80 bin TL ödül havuzlu “29 Ekim Cumhuriyet Kupası”

Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen bir başka coşkulu kutlama etkinliği de “29 Ekim Cumhuriyet Kupası” olacak. Kupa dahilinde, klanlar, influencer’lar ve espor takımları arasında olmak üzere 3 farklı turnuva birden yapılacak ve toplam 80.000 TL ödül dağıtılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası kapsamında, ayrıca Discord kanalı üzerinden oyuncuların katılacağı Zula Altını ödüllü turnuvalar da olacak. Tüm turnuvalar, Zula’nın Türk haritaları Safranbolu, Gaziantep ve Düğün Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00’de başlayacak turnuvalar, Bayrak Alayı’nın yapılacağı 21.00’e kadar devam edecek