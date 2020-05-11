Zula’da sürprizlerle dolu bir Ramazan ayı yaşanacak

Ramazan ayına özel olarak oyun heyecanını daha da yükseğe taşıyacak bir dizi etkinlik organize eden Türkiye’nin en sevilen MMO FPS oyunu Zula, oyun severlere ay boyunca pek çok sürprizler ve hediyelerle “dolu dolu” bir oyun deneyimi yaşatacak.

Yerli yapım oyun Zula, Ramazan’ı oyuncularına yaşatmaya her sene olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Her şehre özel iftar ve imsak vakitlerinin oyunculara oyun içinde duyurulması, Ramazan Pidesi ürününün hediye edilmesi, camilere mahya asılması ve rekabet modunun açık kalma süresinin uzatılması gibi oyun içerisinde yapılan etkinliklerin yanı sıra Zula, canlı yayınlarda hediyeli etkinlikler gerçekleştirecek.

Zula’ya gelen oyun severlere 20 TL değerine başlangıç paketi hediye edilirken, Ramazan boyunca oyuna giren herkes “Ramazan Kasası” sahibi olacak. Sabah 10.00’dan ertesi sabah 07.00’ye kadar bol ödüllü Rekabet Modu, oyun heyecanını zirvede tutacak.

Zula’da Ramazan için planlanan sürprizler bununla da sınırlı kalmıyor. Ramazan boyunca tüm sunucularda %100 XP ve %50 ZP bonus verilecek.



