Tüm dünyada büyük ilgi gören yüzde 100 yerli oyun Zula, 1 Nisan’da yepyeni bir sezona başlıyor. 30 gün boyunca devam edecek Zula Osmanlı Sezonu’nda, yeme- içme kültüründen savunma sanatlarına, müzikten tuğraya Osmanlı kültürüne dair farklı öğeler Zula oyun içerisinde yerini alacak. Dünya genelinde 21 milyondan fazla kişi tarafından 11 dilde oynanan Zula’nın bu yeni sezonu, dünyanın dört bir yanındaki gençlere Osmanlı kültürünün tanıtılmasında da katkı sağlayacak.

Osmanlı tokadından, destur spreyine, Zula Osmanlı Sezonu’nda neler var?

Nisan ayından itibaren 30 gün süreyle devam edecek Zula Osmanlı Sezonu’nda, Osmanlı tarihine, kültürüne ve sanatına uygun özelleştirme kartları ve desteler yer alacak. Zula sezon marketinde Osmanlı’ya dair öğeler bulunacak. Oyunculara ekstra güç ürünü olarak Osmanlı yeme-içme kültürünün örneklerinden olan "Şerbet" ve "Mesir Macunu" gibi ürünler hediye edilecek. Oyun içerisinde yer alan duvar spreylerinin yerini, ”Osmanlı motifli “tuğra spreyi” “destur spreyi” alacak. Oyunda Osmanlı döneminde kullanılan süngü gibi ekipmanların yanı sıra meşhur Osmanlı tokadı da yer alırken, Mehter Marşı ve Ceddin Deden bestelerine de yer verilecek. Osmanlı tarihini Zula oyuna taşıyacak uygulama, son zamanlarda TV ve sinemada da oldukça revaçta olan “dönem” yapımlarının dijital oyun dünyasına taşındığı özgün örneklerden biri olarak konumlanıyor.



