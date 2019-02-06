Zula’da artık “dükkan senin!”

Yarı yıl tatili başı öğrencilere etkinlik düzenleyen Zula, takipçilerini mutlu edecek bir karar aldı. Zula’da artık #DUKKANSENİ

06 Şubat 2019, Çarşamba 18:25
- A +
Zula’da artık “dükkan senin!”

Yarı yıl tatili başında öğrencilere hediye anlamında tüm silahları ve ekstraları markete Zula Parası ile satın alabilme şansını ekleyen Zula, etkinlik sonucu geri dönüşlere çağrısız kalmadı.

Etkinlik süresince takipçileri tarafından binlerce yorum alan ve beğenilen bu etkinlik Zula tarafından alınan karar ile eklenen silahlar ve ekstralar markette süresiz yer alacak.

Bu duyuruyu takipçilerine sosyal medya hesapları ve YouTube üzerinden duyuran Zula ayrıca #dukkansenin etiketini de başlatmış oldu. (Playerbros)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.