Zula’da artık “dükkan senin!”

Yarı yıl tatili başında öğrencilere hediye anlamında tüm silahları ve ekstraları markete Zula Parası ile satın alabilme şansını ekleyen Zula, etkinlik sonucu geri dönüşlere çağrısız kalmadı.

Etkinlik süresince takipçileri tarafından binlerce yorum alan ve beğenilen bu etkinlik Zula tarafından alınan karar ile eklenen silahlar ve ekstralar markette süresiz yer alacak.

Bu duyuruyu takipçilerine sosyal medya hesapları ve YouTube üzerinden duyuran Zula ayrıca #dukkansenin etiketini de başlatmış oldu. (Playerbros)