Zula Süper Lig’de normal sezonun şampiyonu Galatasaray!

23 Aralık’ta Zula Nonstop Arena’da gerçekleşecek finaller ile 2. sezon şampiyonunun belli olacağı Zula Süper Lig’de ilk sezonun şampiyonu Galatasaray olmuştu. Şimdilerde lig aşamasını yeniden lider bitiren sarı-kırmızılı ekip, 23 Aralık’taki finaller için en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Zula bu dönem ikinci sezonunu geçiriyor. Gündeme geldiği günden bu yana rekabetçi ligiyle birçok takımın dikkatini çeken lig, artık ikinci sezon finaline de ev sahipliği yapmak üzere. (Playerbros)