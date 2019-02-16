Zula Süper Lig 3. sezonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

Zula Süper Lig’in 3. sezonu bugün oynanan maçlar ile başladı.

Günün sonuçları:

Mod-Z Esports 2-0 ICE WarriorsOyun Hizmetleri 0-2 Galatasaray Espor

20:00’da Mod-Z Esports ve ICE Warriors karşı karşıya geldi. Açılış maçında Mod-Z Esports, Çin Bahçeleri ve Favela haritalarını kazanarak ICE Warriors’u 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Maçın en iyi oyuncusu Mod-Z Esports takımından 29/19/9 KDA ile Eren “Brave” Kasırga oldu.

21:30’da ise günün kapanış maçında Oyun Hizmetleri ve Galatasaray Espor karşılaştı. Son 4 turnuvanın şampiyonu unvanına sahip olan Galatasaray Espor, Safranbolu ve Çin haritalarında Oyun Hizmetleri karşısında galip gelerek maçı 2-0 kazandı. Maçın en iyi oyuncusu ise Galatasaray Espor ekibinden 28/7/16 KDA ile Fatih “Koko” Yıldız oldu. (Playerbros)