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Zula Süper Lig 3. sezonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

Zula Süper Lig 3. sezonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Mod-Z ve Galatasaray Espor rakipleri karşısında galip geldi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 13:32
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Zula Süper Lig 3. sezonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

Zula Süper Lig’in 3. sezonu bugün oynanan maçlar ile başladı.

Günün sonuçları:

Mod-Z Esports 2-0 ICE WarriorsOyun Hizmetleri 0-2 Galatasaray Espor

20:00’da Mod-Z Esports ve ICE Warriors karşı karşıya geldi. Açılış maçında Mod-Z Esports, Çin Bahçeleri ve Favela haritalarını kazanarak ICE Warriors’u 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Maçın en iyi oyuncusu Mod-Z Esports takımından 29/19/9 KDA ile Eren “Brave” Kasırga oldu.

21:30’da ise günün kapanış maçında Oyun Hizmetleri ve Galatasaray Espor karşılaştı. Son 4 turnuvanın şampiyonu unvanına sahip olan Galatasaray Espor, Safranbolu ve Çin haritalarında Oyun Hizmetleri karşısında galip gelerek maçı 2-0 kazandı. Maçın en iyi oyuncusu ise Galatasaray Espor ekibinden 28/7/16 KDA ile Fatih “Koko” Yıldız oldu. (Playerbros)

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