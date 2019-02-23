Zula Süper Lig: 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

Zula Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bugün başladı. Derbiye de ev sahipliği yapan günün güncel sonuçları burada:

23 Şubat 2019, Cumartesi 11:00
- A +
Zula Süper Lig: 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

Zula Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bugün başladı. İşte 1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisine de ev sahipliği yapan günün maçlarının sonuçları ;

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.