Zula Süper Lig: 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

Zula Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bugün başladı. İşte 1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisine de ev sahipliği yapan günün maçlarının sonuçları ;
Zula Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bugün başladı. İşte 1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisine de ev sahipliği yapan günün maçlarının sonuçları ;
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