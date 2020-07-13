Zula Rekabet Turnuvası’nın 40.000 TL ödüllü 6. sezonu başlıyor!

Zula Rekabet Turnuvası, mücadelenin dorukta olacağı heyecan dolu karşılaşmalarla Ağustos ayında 6. sezonunu açıyor. Zula Süper Lig’e çıkış bileti niteliğindeki Rekabet Turnuvası’na katılmak ve büyük ödül havuzundan payını almak isteyen takımlar, 5 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Turnuvaya, yeteneklerine güvenen, Zula’da iddialı olduğunu düşünen ve rakipleriyle kıran kırana bir mücadeleye hazır olan Zula oyuncuları, takımını kurarak katılabilecek.

Zula Rekabet Turnuvası

Zula’da son 30 günün aktif klan sıralamasına göre seçilen 1.024 takımın, Zula Süper Lig’e çıkış bileti ve para ödülü için mücadele ettiği turnuva, “Zula Rekabet Turnuvası” olarak adlandırılıyor.

Turnuvada, 256 takımın olduğu 4 grupta, takımlar tekli eleme usulüne göre BO3 olarak birbiriyle karşılaşıyor Gruplarını lider olarak bitiren 4 takım ise Zula Rekabet Turnuvası’nın play-off aşamasında büyük finallere katılmaya hak kazanıyor.

40.000 TL’lik ödül havuzu rekabet heyecanını zirveye taşıyacak

Rekabet Turnuvası’nın 6. Sezonunda, tam 40.000 TL’lik ödül havuzu, galibiyet mücadelesini daha da heyecanlı hale getirecek.

Takımlar, başarıları ölçüsünde ödül havuzundan paylarına düşeni kazanacaklar. Bu büyük mücadeleye dahil olmak isteyenler, https://espor.zulaoyun.com/haber_detay/6-sezon-zula-rekabet-turnuvasi-kayitlari-basladi linkinden 5 Ağustos’a kadar form doldurarak başvuru yapabilecek.

Ödül dağılımı:

Zula Rekabet Turnuvası’nın eleme aşamasında ödül miktarı her bir grup için 7.000 TL, toplamda 28.000 TL olarak belirlendi. Ödül dağılımı ise şu şekilde olacak;

1.Takım: 2.000 TL

2.Takım: 1.500 TL

3.Takım: 800 TL

4. Takım: 500 TL

5.-8. Takım: 250 TL

9.-16. Takım: 150 TL

Büyük finallerde toplamda 12.000 TL ödül dağıtılacak. Ödül dağılımı şu şekilde olacak;

1.Takım: 5.000 TL

2.Takım: 3.500 TL

3.Takım: 2.000 TL

4.Takım: 1.500 TL

Turnuva Takvimi

Başvurular: 6 Temmuz - 5 Ağustos 2020

Turnuva Başlangıç Tarihi: 10 Ağustos 2020