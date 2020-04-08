Zula, oyun severleri 14 Altın Kural hakkında bilinçlendiriyor

Dijital oyunlara artan ilgi, sevilen yerli MMOFPS oyunu Zula’nın istatistiklerine de yansırken, toplumsal bilinçlendirmeye katkı sağlamak isteyen oyunun geliştiricisi InGame Group, Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu ve pandeminin yayılmasına karşı temel önemdeki 14 Kuralı, oyun içine yerleştirdi.

InGame Group CEO’su Burak Gözalan, uzmanların, bu salgının önünü kesmekte gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin toplumsal bilinçlenmenin önemini sürekli vurguladıklarını hatırlatarak, “Biz de InGame Group olarak yerli bir oyun şirketi olmanın bize verdiği sorumlulukla bu bilinçlendirmeye kendi alanımızda katkıda bulunmak istedik. Oyun severler, ağırlıklı olarak genç yaş grubundan geniş bir kitleden oluşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın 14 kuralını oyun içine yerleştirerek tüm bu kitleye etkili şekilde ulaşabileceğimizi düşündük” diye konuştu.

Yapılan düzenlemeyle, Zula’ya giriş yapan kullanıcıların, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ilk günden bu yana 14 kuralın tamamını üst ekranda, duyurular ekranında ve sunucu seçimlerinden sonraki üst ekranda devamlı olarak gördükleri bilgisini veren Burak Gözalan, buna ek olarak oyunda Safranbolu, Üsküdar Sokakları, Çukur ve Favela haritalarına eklenen graffitiler şeklinde de yine aynı mesajların iletildiğini belirtti.

Oyun severlere Zula oynarken geçirdiği süre saat başı hatırlatılıyor

Oyun oynayanların sayısında bu dönemde önemli oranda artış olduğunu vurgulayan Burak Gözalan, Zula’da oyunculara zaman zaman oyunda ne kadar süre geçirdiklerine yönelik bilgilendirme de yapıldığını, oyunda geçirilen sürenin oyuncuya saatte bir hatırlatılarak ara vermesinin önerildiğini anlattı.

InGame Group CEO’su Burak Gözalan, oyun severlerin evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla oyun içinde #EvdeKal etkinlikleri düzenlediklerini ve Zula partnerlerinin de destekleriyle oyunculara çeşitli oyun içi hediyeler verdiklerini kaydetti.

Son olarak devletçe alınan koruma tedbirlerinin 20 yaş altını da kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlatan Burak Gözalan; “Oyuncu kitlemizin önemli bir kısmının bu gruptan olması nedeniyle EvdeKal etkinliklerini çeşitlendirerek sürdürme kararı aldık. Ayrıca korunmaya yönelik gerekli uyarıları yapıyoruz. Dijital oyunlar, yeni kuşağın eğlence ve sosyalleşme anlayışının merkezinde yer alıyor. Biz de Zula ile 20 yaş altı gençler için evde kaldıkları bu dönemi mümkün olduğunca daha keyifli hale getirerek sürece destek olacağız” dedi.

Oyuncu sayısında %20’lik artış yaşandı

InGame Group CEO’su Burak Gözalan, 11 Mart’tan itibaren sevilen MMO FPS oyunu Zula’nın oyuncu sayısında dikkate değer artış gözlendiği bilgisini verdi. Gözalan, “Covid19 salgınıyla birlikte Türkiye’de ve Dünya’da dijital araçların kullanımı büyük ölçüde artış gösterdi. Film ve video izleme platformları gibi oyun sektörünün trafiği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttı. Rekor kırılıyor diyebiliriz. Zula da, Türkiye’de kendi alanında en büyük oyun olduğu için şu anda kendi rekorunu kırıyor. Günlük aktif kullanıcı sayımız %20 artarken, aylık kazandığımız yeni kullanıcı sayımız ise %15’lik bir artış gösterdi. Normalde günlük ortalama 60 dakikaya yakın olan Zula’nın oyun oynama süresi %17 kadar arttı” diye konuştu.

“İnsanlar güvenli sosyalleşmek ve stresle baş etmek için oyuna yöneliyor”

Bu durumun insanlar için sadece vakit geçirmenin daha ötesinde bir anlam taşıdığının altını çizen Burak Gözalan, şunları söyledi:

“ Dijital oyunlar; stresle başa çıkma, sosyal beceriler kazandırma, stratejik düşünme yeteneği ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi becerileri geliştiren oyunlardır. Bu sebeple iyi vakit geçirmek ve kendimizi geliştirmek adına iyi bir araç olarak öne çıkıyor. Şu anda sadece biz değil bütün dünya çok stresli bir dönemden geçiyor. Sürekli gündemi düşünmek de insanlarda kaygı yaratarak zarar verebiliyor. Oyun oynamak, insanlar için güvenli bir şekilde sosyalleşmenin ve stres atmanın bir yolu oluyor. Oyuncular, geçirdikleri oyun süresi boyunca bu stresli düşüncelerden uzak kalıp oyundaki mücadeleye ve kazandıkları başarılara odaklanabiliyorlar.”