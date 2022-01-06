Zula Mobile’da yeni yılın ilk güncellemesi

Çok sayıda iyileştirmenin yapıldığı yeni güncelleme, mobilde Zula keyfini çok daha üst noktalara taşıyacak önemli değişiklikler içeriyor.

Zula Mobile geliştirici ekibi, Zula severlere 0.24 güncellemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir beklenen yeni sürümü Zula Mobile oyuncularıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yenilik gerektiren birçok sistem ve yeni içerikler üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak bu güncellemeye dahil ettiklerini belirtti.

Arkadaşlar altyapısı değişti, “Spawn” sistemi yenilendi

Zula Mobile 0.24 Güncellemesi’ndeki başlıca değişikliklerden biri yenilenmiş arkadaş altyapısı. Arkadaşlık sisteminin farklı bir altyapıya geçirildiği bu güncelleme ile, arkadaş davetleri, arkadaşların çevrim içi/çevrim dışı durumları ve maçlara arkadaşlar ile katılmak sorunsuz çalışacak.

Güncelleme ile “Maç İçi Doğma” (spawn) sistemi ve bundan sonraki geliştirmeler için network tasarımı da maç içi akışı iyileştirmek ve maç içiyle ilgili yeni sistemlere hazırlık için yenilendi.

Yeni “En İyiler” arka planı eklendi

Zula Mobile’da “En İyiler” arka planı da güncellenerek, yeni arka plan eklendi. Maç içerisinde yaşanan oyun kapanmalarında iyileştirmeyi sağlamak amacıyla bellek optimizasyonu da yapıldı.

Klasik oyun lobisi ekranına geçilen 0.24 güncellemesi ile “Ayarlar” menüsünde ateş indikatörü artık kırmızı yerine beyaz renkte görünüm aldı. Marketteki ürünlerin görselleri ve metinleri uzaktan yönetilebilir hale getirilirken, bazı 3. parti eklentiler ve kütüphaneler de güncellendi.

Ses (mikrofon) izninin geçici olarak tüm platformlardan kaldırıldığı güncelleme ile, minimap’te arkadaşların veya düşmanların kaybolması, silah ve bıçağın iç içe geçmesi, Havuz Partisi haritasındaki duvarların içine girebilmesi, “Sabotaj” modunda ekipman butonuna bastıktan sonra silah değiştirememe gibi bazı hatalar giderilirken, birçok altyapısal iyileştirme de yapıldı.