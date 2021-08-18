Zula Mobile’da yeni güncelleme: Zula Hesabı oluşturulabilecek

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula’da rekabeti her yere taşımaya imkan veren Zula Mobile’ın, oyun tutkunlarını memnun edecek 0.23 güncellemesi yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl çıktıktan sonra kısa sürede 7 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile’ın geliştirici ekibi, kullanıcıların isteklerini ve önerilerini de dikkate alarak yaptığı düzenli güncellemelerle oyunu mükemmelleştiriyor. Zula Mobile’a getirilen son güncelleme, pek çok Zula severin istediği “Zula Hesabı” sistemini mobile taşıyor.

Oyuna yeni giriş seçeneği olarak eklendi

Zula Mobile’de yeni giriş seçeneği olarak eklenen “Zula Hesabı”; oyuncuların Zula kullanıcı ismi ve şifresi ile hesap oluşturabileceği veya mevcut hesabını bağlayabileceği bir sistem. Bu hesap ile giriş yapıldığında ayrıca, ileride oyuna eklenecek ödüllerden de faydalanmak mümkün.

Zula Hesabı nasıl oluşturulacak?

Zula Mobile’da Zula Hesabı açmak için oyunu başlatarak giriş seçenekleri ekranına gelmek gerekiyor.

“Zula Hesabı” butonunu seçtikten sonra, oyuncular kullanıcı ismi ve şifresini belirliyor. Oyuncunun zaten bir Zula PC hesabınız bulunuyorsa, bu bilgiler girilerek Zula Mobile’da da aynı hesap kullanılabiliyor. Oyuncu kaydı onayladıktan sonra hesap oluşturulmuş oluyor ve oyun ekranına otomatik olarak yönlendiriliyor.