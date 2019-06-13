Türkiye’de ve dünyada 22 milyon oyuncusu bulunan yerli oyun Zula’nın yaratıcısı InGameGroup, I-Tech'te oyun severlerle buluşacak.Uzun bir aradan sonra ilk kez Ankara'daki Zula severlerle bir araya gelecek olan InGame Group,15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Zula Turnuvasında yüzbinlerce Zula Altını hediye edecek. Zula severlerin YouTube yayınları nedeniyle yakından tanıdığı topluluk yöneticisi Meriç “Lynxie” Çakıcı da,I-TECH’teiki gün boyunca hayranlarıyla buluşacak.

Türk mühendislerce üretilen sevilen oyun Zula, bugün 11 farklı dilde oynanıyor

InGameGroup Pazarlama Direktörü Bilhan Bilge, I-TECH'e katılımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra ilk kez Ankara'daki Zulaseverlerle bir araya geleceklerini vurguladı. Bilhan Bilge, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun zamandır özellikle sosyal medya üzerinden bize ulaşarak Ankara'da bir buluşma beklediklerini söyleyen takipçilerimizle hafta sonu boyunca birlikte olacağımız için sevinçliyiz. Türkiye’nin başkenti Ankara’da, iki önemli Bakanlığımızın ve ülkemizin köklü kurumlarının destek verdiği böylesi önemli bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Zula, tamamen Türk mühendislerce üretilen % 100 yerli ve milli bir oyun. Bugün ülkemizde ve dünyada 22 milyon oyuncusu bulunan Zula, 11 farklı dilde oynanıyor. Zula severlere bir müjdemiz de sene sonuna doğru olacak ve Zula Battle Royale ile Zula Mobil oyun tutkunlarıyla buluşacak.

InGame Group olarak ülkemizi dünyada espor alanında başarıyla duyurmanın sorumluluğunu da üzerimizde hissediyor, çalışmalarımıza bu yönde ağırlık veriyoruz.Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, oynanan oyunlar üreten yerli bir şirket olan InGame,bugüne kadar ürettiği oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaştı. Gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olmayı hedefliyoruz.”

Fuara yoğun katılım bekleniyor

E-spor turnuvalarına ev sahipliği yapacak olan, I-TECH'te ayrıca Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından resmi olarak tanınan “Frig Kupası” sahibini bulacak. Toplam 320 oyuncuyla Ankara’daki en büyük E-spor turnuvası olan Frig Kupası,Ankara Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından onaylanan ilk resmi bölgesel kupa olma özelliğini de taşıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası’nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleşen I-TECH, katılımcıları teknoloji profesyonelleri ile buluşturuyor.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH'e yoğun katılım bekleniyor.



