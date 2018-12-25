Zula’nın birçok açıklamasını onun ağzından duyduğumuz Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir turnuva müjdesini verdi.

Zula, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınların yer alacağı bir turnuva yapacak. Henüz detayları belli olmayan bu organizasyon için ilerleyen dönemde yazılı bir açıklamanın da gelmesi bekleniyor. (Playerbros)