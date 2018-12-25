  • Haberler
  • espor
  • Zula, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınların yer alacağı bir turnuva yapılacak

Zula, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınların yer alacağı bir turnuva yapılacak

Zula rekabetçi turnuvalarına devam ediyor. Zula Süper Lig‘in ikinci sezonunun tamamlanmasıyla gözler oyunun battle royale modunun geleceği tarihe ve üçüncü sezon detaylarına çevrilmişken, bir müjde de Genco Alp‘ten geldi.

25 Aralık 2018, Salı 11:08
- A +
Zula, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınların yer alacağı bir turnuva yapılacak

Zula’nın birçok açıklamasını onun ağzından duyduğumuz Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir turnuva müjdesini verdi.

Zula, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınların yer alacağı bir turnuva yapacak. Henüz detayları belli olmayan bu organizasyon için ilerleyen dönemde yazılı bir açıklamanın da gelmesi bekleniyor. (Playerbros)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.