Zübeyde Hanım Tırmanma Yarışı nefes kesti

İZMİR, (DHA)

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü’nün (İMOK) düzenlediği "İMOK Tırmanma Kupası Zübeyde Hanım Tırmanma Yarışı" Yamanlar’da yapıldı. Yamanlar Karagöl yolu piknik alanından start alan yarışa 14 otomobil 4 ayrı kategoride katıldı ve yüzlerce İzmirliye heyecan dolu anlar yaşattı. Üç ayaktan oluşan yarışta Kategori 1’de Mehmet Başer birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Salih Deniz üçüncü oldu. Sıralamalar Kategori 2’de Mustafa Nazik, Orçun Nural, Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3’te Ayhan Germirli, Hüseyin Yıldırım, Hakan Akman, Kategori 4’te ise Murat Soyçopur, Serdar Sarıduman ve Sencan Kırıkkaya şeklinde oldu.

İzmirlilere heyecan dolu güzel bir yarış izlettirdiklerini belirten İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İzmir’in yanı sıra İstanbul, Bursa, Antalya’dan gelen sporcularımız bu kupada yarıştı, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımıza ve organizasyona izin veren kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl yine, 3 veya 4 ayaktan oluşan tırmanma kupası yarışlarının yanında ayrıca ralli organizasyonuyla ilgi planlarımız var. Eğitimler düzenleyerek topluluğumuza yeni sporcular kazandıracağız. Yönetim kurulumuzla birlikte elimizden geldiğince spor ve sporcularımız için bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" dedi.