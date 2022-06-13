ZOWIE, her hafta VCT EMEA bölgesindeki En İyi 5 oyunu sunacak, hem VCT EMEA Challengers 2. Aşama'daki hem de VCT EMEA Son Şans Elemesi'ndeki dikkat çeken anları ön plana çıkaracak. ZOWIE partnerliğindeki En İyi 5, VCT EMEA sosyal medya kanallarından yayınlanacak ve her bölümde özel temalara sahip olmayı sürdürecek.

BenQ Avrupa Başkanı Steve Chu, “Bu bizim için benzersiz bir fırsat ve VALORANT ile Riot Games'in düzenlediği böylesine uluslararası bir etkinliğe partner olduğumuz için büyük heyecan duyuyoruz. Espor monitörleri konusunda güçlü konumdaki bir şirket olarak, DyAc⁺™ Teknolojisi ve Paylaşılabilir XL Ayarları™ gibi benzersiz özellikler sunan ZOWIE ürünlerimizin dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ekstra fayda sağlayabileceğine inanıyoruz,” dedi.

Riot İş Geliştirme ve Partnerlik Yöneticisi Christian Sponziello "ZOWIE, VCT EMEA 2022 sezonunun kalanında Resmi Monitör Partnerimiz olduğu için çok mutluyuz. Birlikte çalışmak ve ZOWIE'nin sunduğu En İyi 5 içerik serisi ile VCT EMEA Challengers 2. Aşama ve VCT EMEA Son Şans Elemesi'nde yaşanan en iyi anları ön plana çıkartmak için sabırsızlanıyoruz."