Zorlu maç öncesi bomba ihbarı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Akatlar'da oynanacak zorlu mücadele öncesi yapılan bomba ihbarı üzerine ekipler salonda arama yaptı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. haftasında 2 dev ekibi karşı karşıya getiriyor. Beşiktaş Sompo Japan sahasında lider Anadolu Efes'i ağırlıyor. Akatlar'da oynanacak zorlu mücadele öncesi ise şok bir olay yaşandı.
Yapılan bomba ihbarı üzerine güvenlik güçleri salonda aramada bulundu. Herhangi bir aksiliğe rastlanmazken, oyuncular da bu sırada ısınmalarına devam etti.
Yusuf Dursun