Zorbay Küçük ile ilk kez

MHK'nin bu akşamki maça atadığı Zorbay Küçük, bu sezon Süper Lig 'de 4 maçta düdük çaldı. Küçük, bu sezon Fenerbahçe 'nin de Başakşehir'in de hiçbir karşılaşmasında görev yapmadı.

30 yaşındaki hakem, kariyerinde ise ligde 4 defa Sarı-Lacivertliler'in mücadelelerinde düdük çaldı.

Kanarya bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı, Fenerbahçeli futbolculara toplam 2 kırmızı kart çıkarttı. Zorbay Küçük, Başakşehir'in isetoplamda 5 lig maçında görev yaptı. İstanbul ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Küçük bu maçlarda Başakşehir'den 1 oyuncuyu attı.