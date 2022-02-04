Zorbay Küçük bu sezon 2. kez Trabzonspor maçını yönetecek

Trabzonspor ’un yarın saat 16.00’da Akyazı’da Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig 24. hafta maçını Zorbay Küçük yönetecek. 29 yaşındaki hakem, daha önce 16. haftadaki Antalyaspor maçına atanmıştı.

Bordo Mavililer, bu sezonki tek yenilgisini o karşılaşmada 2-1’lik skorla almıştı. Küçük’ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Esat Sancaktar yapacak.







