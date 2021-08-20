Kasımpaşa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Mickael Tirpan, eşinin sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

Karısı MS hastalığına yakalan 27 yaşındaki futbolcu, ülkesine geri dönme niyetinde. Tirpan verdiği bir röportajda yaşadığı zor günleri "Şu anda zihinsel olarak çok kötü günler geçiriyorum. Sadece ailemin yanına dönmek istiyorum. Belçika'ya her döndüğümde, ertesi gün ailemden tekrar ayrılmak zorunda olduğumu biliyorum. İşin en zor kısmı bu" ifadeleriyle anlattı.

"Hala umutluyum"

Geri dönmek istediğini belirten Belçikalı futbolcu, "Kasımpaşa'da kafam yerinde olmadığında en üst seviyede performans gösteremeyeceğimi görüyorlar. Dileğim değişmedi. Geri dönmek istiyorum ama bunu değiştirecek gücüm yok. Ama hala umutluyum" dedi.

Fortuna Sittard'a kiralanmıştı

Tirpan, eşi MS hastalığına yakalanması nedeniyle geçtiğimiz sezonu Fortuna Sittard'da kiralık olarak geçirmişti.



