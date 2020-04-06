Türkiye çapında koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince öğretmenlerin çoğu müdürlerin talepleriyle Zoom adlı online video konferans programı kullanmaya başladı. Ancak programı kullanan bazı öğretmenlerin maaşlarından bir anda 58.5 dolar kesildi. Bakan Ziya Selçuk, 81 il müdürünü bu sabah konuyla ilgili acil online toplantıya çağırdı.

İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurgulamıştı ancak programı kullanan öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi.

6 farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı da kendilerine atması istenmişti

Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine iletti. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla’da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermişti.

Öğretmenlerin ders verdiklerini kanıtlamaları için her gün 6 farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı da kendilerine atması istenmişti. Öğretmenlerden ayrıca haftalık ders programı yapmaları ve rapor hazırlamaları da talep edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk acil toplantıya çağırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.

Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre suç

Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçmiş oldu.

Öğrencilerin çoğu reşit olmadığı için kişisel verilerin işlenebilmesi için 6698 sayılı Kanunun 10. maddesine uygun olarak bilgilendirme yapılıp Kanun da belirtilen diğer işleme şartları yoksa velilerin açık rızasının alınması zorunluluğu bulunuyor. Zoom programının kullanımı yasak değil.

*Ancak, MEB’in kullanılması yönünde resmi talimatı olmadığı ve sistem yöneticisi olarak da programa girip öğrencileri davet eden öğretmenler göründüğü için bir öğrencinin kişisel verisinin sızması durumunda yasal sorumluluk, sisteme giren ve dersi veren öğretmenin üzerine kalıyor.

*Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verilerin ve ses ve görüntü gibi biyometrik veri niteliğinde olan özel nitelikli kişisel verilerin işleniyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6’ncı maddesinde ise biyometrik verilerinin dahil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilme şartları belirleniyor.

*Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların bir çoğunun bulut hizmeti aracılığıyla hizmet veriyor ve veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında bulunuyor. Bu da kişisel verilerin korunmasında öngörülemeyen ihlallere sebebiyet verebiliyor. Kullanılan platformların gerekli güvenlik tedbirleri alıp almadıkları Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 2018’de alınan kararlara uyumayabilir.

*Veri merkezleri yurt dışında olan platformların kullanılması durumunda, yurt dışına veri aktarımın söz konusu olacağı bu hususta da Kişisel Verileri Koruma Kanunun 9. Maddesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Zoom yasaklandı

Geçen hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı, ve şehirdeki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi.