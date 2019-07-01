Zonguldak´taki yağlı güreş müsabakaları ilgi gördü

Yaraşlı Yörük köyü ve Yaraşlı Yörük Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, bölgede en son 33 yıl önce yapılan yağlı güreşleri tekrar düzenledi. Yaraşlı Yörük köyü piknik alanında gerçekleştirilen müsabakalara il ve il dışından yaklaşık 320 güreşçi katıldı. Öğle saatlerinde başlayan güreş müsabakaları gün boyu devam etti. Yapılan güreşlerde zaman zaman tansiyon yükselirken, güreşçilerin aralarında geçen mücadele katılımcılardan alkış aldı. Müsabakaların finalinde rakibi Erkan Ertan´ı yenen Faruk Akkoyun başpehlivan oldu. Güreşçilere madalyalarını Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Yaraşlı Yörük Güreş ağası Reşat Latif verdi.

Yaraşlı Yörük Köyü Muhtarı İsmail Çalık, müsabakaların 33 yıl önce sona erdiğini anlatarak, bundan sonra her yıl müsabakaları yapacaklarını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Sinan Kabatepe - DHA